Galatasaray'da Ünal Aysal tarafını seçti!

Galatasaray camiasında önemli bir yeri bulunan Ünal Aysal'ın seçimde başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nu destekleyeceği öğrenildi.Hamamcıoğlu bugün Bursa'da kulüp üyeleriyle bir araya gelecek. Hamamcıoğlu, 5 Haziran'da ise Taçspor Tesisleri'nde üyelere konuşacak.Hamamcıoğlu'nun seçimdeki en büyük kozu olan Adnan Öztürk'ün de projelerle ilgili önümüzdeki hafta ayrıntılı bir sunum yapacağı belirtildi.Milliyet'in haberine göre, Öztürk dünkü U19 maçını ve şampiyonluk kutlamasını, eski başkan Ünal Aysal ile birlikte yaptı. Aysal da Hamamcıoğlu'nu desteklediğini ortaya koydu.Eşref Hamamcıoğlu'nun Florya'yı emanet edeceği Adnan Öztürk ise Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaşmasına göndermede bulundu, "Onlar İsa'yı (Jesus) aldıysa, biz de Musa'yı alırız" diye konuştu.