Galatasaray'da üçlü transfer zirvesi!

Ocak ayında özellikle yerli takviyesine büyük önem veren Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un, önümüzdeki günlerde bir araya gelerek, yol haritası çizeceği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da üçlü transfer zirvesi!
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09 Ekim 2022 11:46
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk'un, önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelerek, transfer çalışmalarında yeniden yol haritası çizeceği öğrenildi.

YERLİ REKABETİNİ ARTIRMAK HEDEFLENİYOR

Sarı Kırmızılılar, Ocak ayında özellikle yerli takviyesine büyük önem veriyor. Takımdaki her bölgeye kaliteli Türk futbolcuların alınacağı ve böylece yerli isimler arasında da rekabetin artırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

FLORYA'DA ÜÇLÜ ZİRVE

Transferi planlanan oyuncuların son durumlarını masaya yatırmak üzere, Florya'da üçlü bir zirve yapılacak. 

 

 

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