Lucas Torreira'ya iyi bir partner arayan Galatasaray'da yıldızlarla görüşmeler devam ediyor.
Piyasanın yüksek olması nedeniyle transfer operasyonunu yavaşlatan sarı-kırmızılılarda liste ise her geçen gün genişliyor.
Okan Buruk'un aradığı profile en fazla uyan oyuncuyu transfer etmek isteyen Aslan'da gündeme bu kez Guido Rodriguez geldi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Son olarak Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bonservisinin elinde olması Aslan'ın iştahını kabartmış durumda.
DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi planlanan Rodriguez, 20 milyon euro'luk piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.
LA LIGA'DA DEĞERİNİ KATLADI
Birçok talibi bulunan Arjantinli oyuncu, daha önce ülkesinde River Plate ve Defensa, Meksika'da ise Club Tijuana ve America formaları giydi.
2020 yılında Real Betis'e imza atan Rodriguez, İspanya Ligi'nde değerini katladı. 173 kez Betis forması giyerken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 defa rakip ağları sarstı.
OYUN KURUCU ORTA SAHA
Mücadele gücüyle dikkat çeken Guido Rodriguez pas kalitesi anlamında da oldukça başarılı bir futbolcu.
Oyun kurucu orta saha rolünün tam karşılığı olan yıldız, bu üst düzey özellikleriyle Real Betis'in geriden çıkışlarında etkili ayaklardan oluyordu.
GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?
Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994'te Arjantin'in Saenz Pena kentinde dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başladı.
2014 yılında A takıma yükselen Guido, 2016 yazında 1.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Tijuana'ya transfer oldu.
1 yıl sonra 6.28 milyon Euro bedelle yine başka bir Meksika takımı olan America'ya imza attı.
2.5 yıl forma burada giyen Arjantinli oyuncu, 2020 Ocak'ta 4 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tuttu.
Kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
Piyasanın yüksek olması nedeniyle transfer operasyonunu yavaşlatan sarı-kırmızılılarda liste ise her geçen gün genişliyor.
Okan Buruk'un aradığı profile en fazla uyan oyuncuyu transfer etmek isteyen Aslan'da gündeme bu kez Guido Rodriguez geldi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Son olarak Real Betis forması giyen 30 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bonservisinin elinde olması Aslan'ın iştahını kabartmış durumda.
DEĞERİ 20 MİLYON EURO
Önümüzdeki günlerde temasa geçilmesi planlanan Rodriguez, 20 milyon euro'luk piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.
LA LIGA'DA DEĞERİNİ KATLADI
Birçok talibi bulunan Arjantinli oyuncu, daha önce ülkesinde River Plate ve Defensa, Meksika'da ise Club Tijuana ve America formaları giydi.
2020 yılında Real Betis'e imza atan Rodriguez, İspanya Ligi'nde değerini katladı. 173 kez Betis forması giyerken 9 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Arjantin Milli Takımı'nda ise 30 maçta forma giyen yıldız, 1 defa rakip ağları sarstı.
OYUN KURUCU ORTA SAHA
Mücadele gücüyle dikkat çeken Guido Rodriguez pas kalitesi anlamında da oldukça başarılı bir futbolcu.
Oyun kurucu orta saha rolünün tam karşılığı olan yıldız, bu üst düzey özellikleriyle Real Betis'in geriden çıkışlarında etkili ayaklardan oluyordu.
GUIDO RODRIGUEZ KİMDİR?
Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994'te Arjantin'in Saenz Pena kentinde dünyaya geldi. Futbola River Plate altyapısında başladı.
2014 yılında A takıma yükselen Guido, 2016 yazında 1.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Club Tijuana'ya transfer oldu.
1 yıl sonra 6.28 milyon Euro bedelle yine başka bir Meksika takımı olan America'ya imza attı.
2.5 yıl forma burada giyen Arjantinli oyuncu, 2020 Ocak'ta 4 milyon Euro'ya Real Betis'in yolunu tuttu.
Kulübüyle sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...