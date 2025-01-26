Galatasaray'da sürpriz Michy Batshuayi kararı

Galatasaray, teknik ekibin performansından memnun olmadığı Michy Batshuayi'yi kiralık olarak takımdan göndermek istiyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sürpriz Michy Batshuayi kararı
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26 Ocak 2025 11:28
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler hakkında gelişmeler yaşanıyor.

ARAŞTIRILIYOR

Galatasaray yönetimi, sezon başında kadroya katılan Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin takımdan ayrılması için ihtimalleri araştırmaya başladı.

HEDEF MAAŞ BÜTÇESİ

Yönetim, teknik heyetin performansından memnun olmadığı Michy Batshuayi'yi kiralık olarak takımdan göndermenin ve maaş bütçesinde yer açmanın planlarını yapıyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 823 dakikada 7 gol 2 asistlik performans gösterdi.



 
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