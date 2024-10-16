Galatasaray'da sağ kanat Sallai'ye emanet

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığında sağ kanatta forma giymesi beklenen Roland Sallai, milli maçlardaki performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da sağ kanat Sallai'ye emanet
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16 Ekim 2024 08:27
Galatasaray'da geçen sezondan bu yana düzenli forma giyen Barış Alper Yılmaz, hem sakatlık hem de yorgunluk nedeniyle rehabilitasyona alınırken teknik heyet yerine Roland Sallai'yi oynatmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılı forma ile 3 maçı geride bırakan ve toplamda 88 dakika süre bulan oyuncu, milli maç dönemini en iyi geçiren isimlerden biri oldu. Macaristan'ın, Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek ile oynanan ve takımının deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın da en etkili isimlerinden biriydi. Bosna karşısında yüzde 85 pas isabeti sağlayan ve girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan oyuncu, 2 kez de hava topu aldı. 2 kez şut pası verip 2 defa da top kapan Sallai, 1 sefer de uzaklaştırma yaparak savunmaya destek oldu.

BARIŞ YERİNE SALLAI

Sallai'nin bu performansı Galatasaray teknik heyetinin yüzünü güldürdü.

Barış Alper'in Antalya maçında dinlendirilmesi, Sallai'nin de sağ kanatta formayı alması bekleniyor.

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