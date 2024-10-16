Galatasaray'da sağ kanat Sallai'ye emanet

Galatasaray'da geçen sezondan bu yana düzenli forma giyen Barış Alper Yılmaz, hem sakatlık hem de yorgunluk nedeniyle rehabilitasyona alınırken teknik heyet yerine Roland Sallai'yi oynatmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı forma ile 3 maçı geride bırakan ve toplamda 88 dakika süre bulan oyuncu, milli maç dönemini en iyi geçiren isimlerden biri oldu. Macaristan'ın, Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek ile oynanan ve takımının deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın da en etkili isimlerinden biriydi. Bosna karşısında yüzde 85 pas isabeti sağlayan ve girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan oyuncu, 2 kez de hava topu aldı. 2 kez şut pası verip 2 defa da top kapan Sallai, 1 sefer de uzaklaştırma yaparak savunmaya destek oldu.
BARIŞ YERİNE SALLAI
Sallai'nin bu performansı Galatasaray teknik heyetinin yüzünü güldürdü.
Barış Alper'in Antalya maçında dinlendirilmesi, Sallai'nin de sağ kanatta formayı alması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı forma ile 3 maçı geride bırakan ve toplamda 88 dakika süre bulan oyuncu, milli maç dönemini en iyi geçiren isimlerden biri oldu. Macaristan'ın, Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan 27 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek ile oynanan ve takımının deplasmanda 2-0 kazandığı karşılaşmanın da en etkili isimlerinden biriydi. Bosna karşısında yüzde 85 pas isabeti sağlayan ve girdiği 9 ikili mücadelenin 6'sını kazanan oyuncu, 2 kez de hava topu aldı. 2 kez şut pası verip 2 defa da top kapan Sallai, 1 sefer de uzaklaştırma yaparak savunmaya destek oldu.
BARIŞ YERİNE SALLAI
Sallai'nin bu performansı Galatasaray teknik heyetinin yüzünü güldürdü.
Barış Alper'in Antalya maçında dinlendirilmesi, Sallai'nin de sağ kanatta formayı alması bekleniyor.