Galatasaray'da rota Belçika!

Galatasaray, Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı takip ediyor.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da rota Belçika!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2025 09:21
Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması için şimdiden hazırlıklarına başladı. Ara transfer dönemini yoğun geçiren sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu öncesi sıkıntı yaşamamak adına birçok ismi takip etmeyi sürdürüyor.

Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği yazıldı.

JAKOBS'UN SAKATLIĞI SONRASI...

Ismail Jakobs'un sakatlık durumu nedeniyle Galatasaray'ın Club Brugge'ün 24 yaşındaki sol beki Maxim De Cuyper'i takibe başladığı kaydedildi.

SÖZLEŞMELERİ

De Cuyper bu sezon Belçika ekibinde 38 maça çıktı. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da bir diğer hedef ise Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia oldu. Malili futbolcunun kulübüyle 2027'e kadar kontratı var.

ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE

Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Maxim De Cuyper ve Mahamadou Doumbia'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izliyor. Özellikle Antwerp'te oynayan Doumbia'yı Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. De Cuyper'i de Premier Lig'den birçok takım seyrediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery