Galatasaray'da rota Belçika!

Galatasaray, yeni sezon için kadro planlaması için şimdiden hazırlıklarına başladı. Ara transfer dönemini yoğun geçiren sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonu öncesi sıkıntı yaşamamak adına birçok ismi takip etmeyi sürdürüyor.
Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği yazıldı.
JAKOBS'UN SAKATLIĞI SONRASI...
Ismail Jakobs'un sakatlık durumu nedeniyle Galatasaray'ın Club Brugge'ün 24 yaşındaki sol beki Maxim De Cuyper'i takibe başladığı kaydedildi.
SÖZLEŞMELERİ
De Cuyper bu sezon Belçika ekibinde 38 maça çıktı. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'da bir diğer hedef ise Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia oldu. Malili futbolcunun kulübüyle 2027'e kadar kontratı var.
ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE
Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Maxim De Cuyper ve Mahamadou Doumbia'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izliyor. Özellikle Antwerp'te oynayan Doumbia'yı Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. De Cuyper'i de Premier Lig'den birçok takım seyrediyor.
Belçika basınında yer alan haberlerde; sarı-kırmızılıların Belçika'da Club Brugge forması giyen sol bek Maxim De Cuyper ve Antwerp'in orta sahası Mahamadou Doumbia'yı izlediği yazıldı.
JAKOBS'UN SAKATLIĞI SONRASI...
Ismail Jakobs'un sakatlık durumu nedeniyle Galatasaray'ın Club Brugge'ün 24 yaşındaki sol beki Maxim De Cuyper'i takibe başladığı kaydedildi.
SÖZLEŞMELERİ
De Cuyper bu sezon Belçika ekibinde 38 maça çıktı. Belçikalı yıldızın kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Galatasaray'da bir diğer hedef ise Antwerp'in 20 yaşındaki orta sahası Doumbia oldu. Malili futbolcunun kulübüyle 2027'e kadar kontratı var.
ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE
Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği Maxim De Cuyper ve Mahamadou Doumbia'yı Avrupa'nın önemli kulüpleri de izliyor. Özellikle Antwerp'te oynayan Doumbia'yı Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. De Cuyper'i de Premier Lig'den birçok takım seyrediyor.