29 Ekim

Galatasaray'da Rizespor maçı alarmı!

Galatasaray cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmayı, "En zor deplasman" olarak görüyor. Bayern Münih maçının fiziksel, mental yorgunluğunun yanı sıra Çaykur Rizespor'la son dönemde yapılan müsabakaların gergin geçmesi ve hakemle ilgili endişeler teknik heyeti düşündürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Rizespor maçı alarmı!
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27 Ekim 2023 07:57
Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e 3-1 kaybeden Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi akşamı Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Cim-Bom'da Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşma, "En zor deplasman" olarak görülüyor.

FUTBOLCULARLA TOPLANTI

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin böyle düşünmesinin birçok nedeni bulunuyor. Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçında yaşanan fiziksel ve mental yorgunluğun takımı olumsuz etkilemesinden çekinen teknik kadronun bu konuda gerekli tedbirleri almaya çalıştığı bildirildi. Buruk'un futbolcularıyla toplantılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Galatasaray teknik ekibini kaygılandıran bir diğer noktanın ise Çaykur Rizespor'la son yıllarda oynanan gergin maçlar olduğu öğrenildi. Bu konuda da oyunculara uyarılar yapıldığı ve tansiyonun yükselmesinin istenmediği vurgulandı.

"EN ZOR DEPLASMAN"

Diğer yandan Okan Buruk ve kurmaylarının müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'la ilgili tereddütleri de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Sağlam'ın düdük çaldığı geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçından dolayı endişeleri olduğu vurgulandı. Galatasaray cephesi bütün bu nedenlerden dolayı bu karşılaşmayı "En zor deplasman"olarak niteledi.  








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