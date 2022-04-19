Galatasaray'da Pulgar sınıfı geçti

Galatasaray, devre arası transfer dönemi boyunca kadrosuna kilit bir orta saha katmak istiyordu. Gedson Fernandes'in, Beşiktaş ile anlaşmasının ardından ise İtalya Serie A ekiplerinden Erick Pulgar kiralandı. 28 yaşındaki futbolcu, Domenec Torrent döneminde Sarı-Kırmızılı ekibe katılmasına rağmen İspanyol çalıştırıcı tarafından pek tercih edilmedi. Şilili yıldız futbolcu, Malatya karşısında ilk 11'de yer aldı.



Hem savunmada hem hücumda



Şimdiye kadar çıktığı 5 mücadelenin tamamında 90 dakika sahada kalmayan Pulgar, süre bulduğu dakikalar içerisinde de vasatı aşamamıştı. Bu kez Malatya karşısında 70 dakika forma giyen Pulgar, sınıfı geçti. Orta alanda savunmaya katkı veren Şilili, hücumda da takımının ataklarına yön verdi.





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