Galatasaray'da Pulgar sınıfı geçti

Çıktığı 5 maçta tek bir 90 dakikası bulunmayan ve vasatı aşamayan Pulgar, bu kez Malatya karşısında sınıfı geçti.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Pulgar sınıfı geçti
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19 Nisan 2022 09:06
Galatasaray, devre arası transfer dönemi boyunca kadrosuna kilit bir orta saha katmak istiyordu. Gedson Fernandes'in, Beşiktaş ile anlaşmasının ardından ise İtalya Serie A ekiplerinden Erick Pulgar kiralandı. 28 yaşındaki futbolcu, Domenec Torrent döneminde Sarı-Kırmızılı ekibe katılmasına rağmen İspanyol çalıştırıcı tarafından pek tercih edilmedi. Şilili yıldız futbolcu, Malatya karşısında ilk 11'de yer aldı.

Hem savunmada hem hücumda

Şimdiye kadar çıktığı 5 mücadelenin tamamında 90 dakika sahada kalmayan Pulgar, süre bulduğu dakikalar içerisinde de vasatı aşamamıştı. Bu kez Malatya karşısında 70 dakika forma giyen Pulgar, sınıfı geçti. Orta alanda savunmaya katkı veren Şilili, hücumda da takımının ataklarına yön verdi.

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