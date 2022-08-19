Galatasaray'da penaltı beklentisi

Galatasaray, Ümraniyespor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da penaltı beklentisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2022 22:22
Galatasaray, Ümraniyespor maçının 55. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın bu dakikasında ceza sahasından Toreira'nın şutunda top Ümraniyespor savunmasından dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama bekledi.

Hakem Ali Şansalan, bir süre VAR'la konuştuktan sonra Galatasaray lehine korner noktasını gösterdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ