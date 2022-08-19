Galatasaray'da penaltı beklentisi

Galatasaray, Ümraniyespor maçının 55. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekledi.
Karşılaşmanın bu dakikasında ceza sahasından Toreira'nın şutunda top Ümraniyespor savunmasından dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama bekledi.
Hakem Ali Şansalan, bir süre VAR'la konuştuktan sonra Galatasaray lehine korner noktasını gösterdi.
Karşılaşmanın bu dakikasında ceza sahasından Toreira'nın şutunda top Ümraniyespor savunmasından dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama bekledi.
Hakem Ali Şansalan, bir süre VAR'la konuştuktan sonra Galatasaray lehine korner noktasını gösterdi.
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