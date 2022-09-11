Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste yapılan transferler takımın gücüne güç katınca büyük mutluluk yaşadı.
DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'A TEŞEKKÜR ETTİ
Önceki gün verdiği röportajda, "Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum" diyen başarılı çalıştırıcı, Başkan Dursun Özbek ve transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur'a teşekkürlerini iletti.
"TOP ARTIK SENDE HOCAM"
Timur'un kendisine, "Top artık sende hocam" dediğini hatırlatan Okan Buruk, en iyi kadroyu sahaya sürebilmek adına ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor. Kasımpaşa maçı için de detaylı bir analiz yapan Okan hoca, yeni transferler takıma adapte olduğunda çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarına inanıyor.
DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'A TEŞEKKÜR ETTİ
Önceki gün verdiği röportajda, "Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum" diyen başarılı çalıştırıcı, Başkan Dursun Özbek ve transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur'a teşekkürlerini iletti.
"TOP ARTIK SENDE HOCAM"
Timur'un kendisine, "Top artık sende hocam" dediğini hatırlatan Okan Buruk, en iyi kadroyu sahaya sürebilmek adına ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor. Kasımpaşa maçı için de detaylı bir analiz yapan Okan hoca, yeni transferler takıma adapte olduğunda çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarına inanıyor.