Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, üst üste yapılan transferler takımın gücüne güç katınca büyük mutluluk yaşadı.Önceki gün verdiği röportajda, "Bu kadar değişimi ben de beklemiyordum" diyen başarılı çalıştırıcı, Başkan Dursun Özbek ve transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur'a teşekkürlerini iletti.Timur'un kendisine,dediğini hatırlatan Okan Buruk, en iyi kadroyu sahaya sürebilmek adına ekibiyle birlikte titiz bir çalışma yürütüyor. Kasımpaşa maçı için de detaylı bir analiz yapan Okan hoca, yeni transferler takıma adapte olduğunda çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarına inanıyor.