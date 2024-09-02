Galatasaray'da Nelsson'a yeni sözleşme

Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Nelsson'a yeni sözleşme
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02 Eylül 2024 08:53
Galatasaray'da savunmanın önemli ismi Victor Nelsson, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Transfer döneminde teklifleri geri çeviren Danimarkalı savunma oyuncusunun yılda yaklaşık 2 milyon euro kazanacağı anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Nelsson, yeni sözleşmeyle birlikte 2026'da bitecek kontratını 2028 yılına kadar uzatacak.

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyu 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 130 maçta sahaya çıkan Nelsson, 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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