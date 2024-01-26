Galatasaray'da Muslera kalesinde devleşti!

Galatasaray'ın emektar ismi Fernando Muslera, İstanbulspor karşısında da başarılı kurtarışlarına devam etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Muslera kalesinde devleşti!
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26 Ocak 2024 11:01
Galatasaray'ın emektar ismi Fernando Muslera, İstanbulspor karşısında da başarılı kurtarışlarını sürdürdü.

Konuk ekibin 33. dakikada attığı ve iptal edilen gol öncesi çok yerinde bir müdahalede bulunan Uruguaylı eldiven, 40. dakikada da klasını konuşturdu ve gole izin vermedi.

Bu sezon 22 maçta kalesinde 13 gol gören sarı-kırmızılı ekip ligin en az gol yiyen takımı durumunda... Bu karşılaşmaların 11'inde de kalesini gole kapadı.

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