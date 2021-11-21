Galatasaray'da Morutan ilk 11'de!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi NEF Stadyumu'nda ağırlıyor.



Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, dev derbinin ilk 11'inde ileri uçtaki tercihini Halil Dervişoğlu'ndan yana kullandı.



Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed ise yedek kulübesinde yer aldı.



Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, orta ikilide Cicaldau ve Berkan Kutlu'yu görevlendirirken Halil'in arkasında sağ kanatta sakatlığını atlatan Morutan, ortada Feghouli, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de görev verdi.



Galatasaray'ın defans dörtlüsü ise Yedlin, Nelsson, Marcao ve van Aanholt'tan oluştu.





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