Galatasaray'da Morutan ilk 11'de!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı 11'ini belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Morutan ilk 11'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2021 18:08
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi NEF Stadyumu'nda ağırlıyor.

Sarı - kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, dev derbinin ilk 11'inde ileri uçtaki tercihini Halil Dervişoğlu'ndan yana kullandı.

Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed ise yedek kulübesinde yer aldı.

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, orta ikilide Cicaldau ve Berkan Kutlu'yu görevlendirirken Halil'in arkasında sağ kanatta sakatlığını atlatan Morutan, ortada Feghouli, sol kanatta ise Kerem Aktürkoğlu'na ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray'ın defans dörtlüsü ise Yedlin, Nelsson, Marcao ve van Aanholt'tan oluştu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.