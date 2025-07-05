Galatasaray'da Mikautadze yeniden gündemde!

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Georges Mikautadze, yeniden sarı-kırmızılıların radarına girdi.



Mali sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki birçok oyuncuyu satış listesine koyan Lyon'un bu durumu, Galatasaray açısından avantajlı bir tablo yarattı.



G.SARAY, 20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Fransız ekibinde forma giyen Gürcü hücum oyuncusu için sarı-kırmızılıların yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor.Hem santrfor hem de sol kanatta oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın satışının gündeme gelmesi durumunda bu bölgede değerlendirilmesinin planlandığı aktarıldı. Gürcü yıldızın çok yönlülüğünün teknik direktör Okan Buruk'un da ilgisini çektiği ifade ediliyor.2028 yılına kadar Lyon ile kontratı bulunan Mikautadze, geride kalan sezonda çıktığı 47 karşılaşmada 17 gol atıp 11 de asist yaptı.