05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
19:00
05 Temmuz
Real Madrid-B. Dortmund
23:00
05 Temmuz
Kristiansund BK-Bodo/Glimt
21:00
05 Temmuz
Tromsoe-Molde
23:00
05 Temmuz
Sligo Rovers-Shamrock
21:45
05 Temmuz
Oesters IF-Mjaellby
16:00
05 Temmuz
Hammarby-IFK Vaernamo
18:30

Galatasaray'da Mikautadze yeniden gündemde!

Geçen sezon da ilgilendiği Georges Mikautadze'yi tekrar gündemine alan Galatasaray, Lyon'un mali sıkıntılarından faydalanarak 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

calendar 05 Temmuz 2025 14:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Mikautadze yeniden gündemde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Georges Mikautadze, yeniden sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Mali sıkıntılar nedeniyle kadrosundaki birçok oyuncuyu satış listesine koyan Lyon'un bu durumu, Galatasaray açısından avantajlı bir tablo yarattı.

G.SARAY, 20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI



Fransız ekibinde forma giyen Gürcü hücum oyuncusu için sarı-kırmızılıların yaklaşık 20 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. 

Hem santrfor hem de sol kanatta oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun, özellikle Barış Alper Yılmaz'ın satışının gündeme gelmesi durumunda bu bölgede değerlendirilmesinin planlandığı aktarıldı. Gürcü yıldızın çok yönlülüğünün teknik direktör Okan Buruk'un da ilgisini çektiği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

2028 yılına kadar Lyon ile kontratı bulunan Mikautadze, geride kalan sezonda çıktığı 47 karşılaşmada 17 gol atıp 11 de asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.