Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi için açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."
GALATASARAY'DAN DESTEK
Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden Mauro Icardi için paylaşılan destek mesajında "Geçmiş olsun Mauro! Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!" denildi.
OSIMHEN: "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Arjantinli golcüye destek verdi.
Victor Osimhen paylaşımında "Daha güçlü döneceksin!" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki golcü futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı.
Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Icardi'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi'nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır."
GALATASARAY'DAN DESTEK
Öte yandan Galatasaray Kulübü'nden Mauro Icardi için paylaşılan destek mesajında "Geçmiş olsun Mauro! Eskisinden daha güçlü döneceğine inancımız tam!" denildi.
OSIMHEN: "DAHA GÜÇLÜ DÖNECEKSİN"
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığının ardından Arjantinli golcüye destek verdi.
Victor Osimhen paylaşımında "Daha güçlü döneceksin!" ifadelerini kullandı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 14 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki golcü futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.