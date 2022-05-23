Galatasaray'da Marcao ve Mustafa Muhammed kararı!

Transferde kullanılacak

2018- 2019 ara transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden4 milyon Euro karşılığında transfer edilenile Mısır temsilcisi4 milyon Dolar bedelli bonservisi alınan, gelecek sezon kulüpte kalması zor gözüküyor...Kulüp arayışlarını sürdüren iki futbolcu için de ciddi teklifler var. İtalyan basınından Calciomercato'ya göre Serie A temsilcisiBrezilyalı içinbandında bir öneri yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Fransa'dan talipleri bulunaniçin decivarında bir bedelle satışının gerçekleşmesi hedefleniyor.Hâl böyle olunca iki oyuncu için eklenecek bonuslarla birlikteelde edilmesi bekleniyor. Eğer yeni yönetimler, bu iki oyuncunun satışını gerçekleştirmeyi başarırsa görevlerine de sıcak para ile başlamış olacak.Planlar beklenildiği gibi giderse de bu rakamın transferde kullanılması ve yeni sezonun planlamasının yapılması konusunda harcanması amaçlanıyor.