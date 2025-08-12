12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Galatasaray'da Leroy Sane, Avrupa devlerini geride bıraktı

Galatasaray'ın transferi döneminin başında kadrosuna katıp daha sonra İstanbul'a getirdiği süper yıldız, anlık izlenme rekoru kırdı.

calendar 12 Ağustos 2025 10:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Leroy Sane, Avrupa devlerini geride bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray yalnızca sahada değil, dijital platformlarda da şampiyonluğa oynuyor.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, sadece sahada değil, istatistiklerde de rekor kırdı. Sane'nin İstanbul'a geliş yayını, YouTube tarihinin futbol kulüpleri bazında en çok izlenen canlı yayını oldu.

3,2 MİLYON ANLIK İZLEYİCİ REKORU

Geçtiğimiz ay yapılan canlı yayında Sane'nin İstanbul'a inişi, 3,2 milyon anlık izleyiciye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu alandaki eski lider, 2,2 milyon anlık izlenmeyle Barcelona–Seoul FC hazırlık maçıydı. Listede her kulüpten yalnızca bir etkinlik değerlendirmeye alındı.

MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Sane'nin iniş yayını, Real Madrid'in dünya çapında ses getiren Kylian Mbappé tanıtımını da geride bıraktı.


OSIMHEN VE MOURINHO DA İLGİ GÖRDÜ

İlk 10'da Türkiye'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelişi 6. sırada yer aldı. Galatasaray'ın bir diğer transferi Victor Osimhen'in İstanbul'a gelişi ise 2.1 milyon anlık izlenme rakamına ulaşmasına rağmen, her kulüpten sadece en yüksek izlenme alan etkinlik dahil edildiği için listede yer bulamadı.


 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.