Galatasaray'da Leo Dubois, teklif bekliyor!

İtalyan gazetelerinde Juventus'un transferiyle ilgilendiği iddiaları yer alan Leo Dubois, resmi teklif bekliyor.



Galatasaray Yönetimi de 2 milyon Euro'ya alınan 28 yaşındaki Fransız sağ bekin ayrılığına gayet sıcak bakıyor.



Tecrübeli futbolcudan 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içinde olan Sarı-Kırmızılılar, buradan elde edilecek gelirle, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu Mert Müldür'ün transferini bitirmeye çalışacak.





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