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Galatasaray'da Leo Dubois, teklif bekliyor!

Galatasaray'da Sacha Boey'in gölgesinde kalan Leo Dubois'in resmi teklif beklediği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Leo Dubois, teklif bekliyor!
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27 Kasım 2022 13:36
İtalyan gazetelerinde Juventus'un transferiyle ilgilendiği iddiaları yer alan Leo Dubois, resmi teklif bekliyor.

Galatasaray Yönetimi de 2 milyon Euro'ya alınan 28 yaşındaki Fransız sağ bekin ayrılığına gayet sıcak bakıyor.

Tecrübeli futbolcudan 5 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi içinde olan Sarı-Kırmızılılar, buradan elde edilecek gelirle, Sassuolo forması giyen 23 yaşındaki Milli futbolcu Mert Müldür'ün transferini bitirmeye çalışacak.

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