Galatasaray'da Lemina yeni kontrata koşuyor

Galatasaray 'da Davinson Sanchez'in cezalı olması nedeniyle Trabzonspor karşısında stoperde forma giyen Mario Lemina, sergilediği başarılı performansla büyük övgü topladı.

Süper Lig'in en formda forvetlerinden Paul Onuachu'ya hem havada hem de yerde fırsat tanımayan Gabonlu futbolcu, savunmadaki disiplinli oyunu ile alkış aldı.

OKAN BURUK'UN ELİNDE JOKER

Daha önce Beşiktaş derbisinde Sanchez'in kırmızı kart görmesi üzerine stopere geçen ve hatasız bir performans sergileyen Lemina, böylece Okan Buruk'un yeni jokeri haline geldi. Asıl mevkisi 6 numara olan tecrübeli oyuncu, orta sahanın yanı sıra artık savunmanın merkezinde de önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

+1 YIL OPSİYON DEVREYE GİRECEK

32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde yer alan +1 yıl uzatma opsiyonu, sezon boyunca maçların yüzde 60'ında ilk 11'de yer alması durumunda devreye girecek. Şu ana kadar oynanan 14 maçın 9'unda ilk 11 çıkan Lemina, yüzde 64'lük oranla bu kriteri şimdiden karşılamış durumda.

Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanan Lemina, saha içindeki mücadele gücü, liderliği ve çok yönlülüğüyle sarı-kırmızılı camiada takdir topluyor.