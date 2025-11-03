03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Galatasaray'da Lemina yeni kontrata koşuyor

Davinson Sanchez'in yokluğunda Trabzonspor maçında stoperde görev yapan Mario Lemina, hem performansıyla hem de çok yönlülüğüyle Okan Buruk'un elini rahatlattı.

Galatasaray'da Lemina yeni kontrata koşuyor
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in cezalı olması nedeniyle Trabzonspor karşısında stoperde forma giyen Mario Lemina, sergilediği başarılı performansla büyük övgü topladı.
 
Süper Lig'in en formda forvetlerinden Paul Onuachu'ya hem havada hem de yerde fırsat tanımayan Gabonlu futbolcu, savunmadaki disiplinli oyunu ile alkış aldı.
 
OKAN BURUK'UN ELİNDE JOKER
 
Daha önce Beşiktaş derbisinde Sanchez'in kırmızı kart görmesi üzerine stopere geçen ve hatasız bir performans sergileyen Lemina, böylece Okan Buruk'un yeni jokeri haline geldi. Asıl mevkisi 6 numara olan tecrübeli oyuncu, orta sahanın yanı sıra artık savunmanın merkezinde de önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
 
+1 YIL OPSİYON DEVREYE GİRECEK
 
32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinde yer alan +1 yıl uzatma opsiyonu, sezon boyunca maçların yüzde 60'ında ilk 11'de yer alması durumunda devreye girecek. Şu ana kadar oynanan 14 maçın 9'unda ilk 11 çıkan Lemina, yüzde 64'lük oranla bu kriteri şimdiden karşılamış durumda.
 
Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanan Lemina, saha içindeki mücadele gücü, liderliği ve çok yönlülüğüyle sarı-kırmızılı camiada takdir topluyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
