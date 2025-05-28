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Galatasaray'da koreografi hazırlığı!

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı armasına ekleyen Galatasaray, sezonun son haftasında Başakşehir'i konuk edeceği maç öncesinde dev bir koreografiye hazırlanıyor. Tribünlere halatlar çekildi, taraftarlar büyük şovu bekliyor.

calendar 28 Mayıs 2025 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 19:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da koreografi hazırlığı!
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunun coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşayacak.

Sarı-kırmızılılar, sezonun son haftasında RAMS Park'ta Başakşehir'i ağırlarken, maç öncesi dev bir koreografi gösterisine imza atmaya hazırlanıyor.

HALATLAR ÇEKİLDİ

Statta yapılan hazırlıklar dikkat çekerken, özellikle tribünlerin olduğu bölüme çekilen halatlar büyük bir görsel şovun habercisi oldu.

Taraftar gruplarının da yer aldığı bu organizasyonla birlikte Galatasaray, hem 5. yıldızını kutlayacak hem de sezonu görkemli bir şekilde noktalayacak.

 


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