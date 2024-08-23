Galatasaray'da Kerem için kaptanlık açıklaması

Galatasaray, Young Boys yenilgisinin şokunu, defansif sıkıntıları hatta sezona yapılan istikrarsız başlangıcı düşünürken yeni bir gündemi daha oldu: Kerem Aktürkoğlu.
İsviçre deplasmanında kaptanlık bandı Muslera sakatlandıktan sonra Icardi'ye, ondan da Berkan'a geçti. Bu sırada Kerem de oyundaydı. Sosyal medyada 'Kaptanlığı alındı' dedikodusu yayıldı; gerçek olduğu Kerem'in açıklamasıyla ortaya çıktı.
KAPTANLIĞI NEDEN ALINDI?
Kerem Aktürkoğlu özetle, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha için saha dışı inisiyatif alacağım" yazdı.
Sözcü'nün haberine göre; yıldız oyuncunun Konya maçı sonrası kullandığı "Bir gün biz de konuşuruz" ifadesi, yönetimi rahatsız etti.
"GALATASARAY KAPTANINA YAKIŞMAZ"
Bu sözlerin "Galatasaray kaptanına yakışmadığı" intibası oluştu. Bunun üzerine Kerem'in kaptanlığının alınması kararı verildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında Kerem ve kaptanlık için gelen soruya, "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." cevabını verdi.
Dursun Özbek, "Kerem gerçekten bir problem yaratıyor mu? Bilmediğimiz bir şey mi var?" sorusunu ise, "Sizin bilmediğiniz bir şey yok. Çok iyi çalışan, Galatasaray'da her şeyden haberdar olan bir basın grubu var. Açıklayacağım kısım, biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun bitmesini bekliyoruz. Elbette Muslera kaptanımız. Transfer sezonu bitmesiyle beraber bu sorunun cevabını açıklarız." diye yanıtladı.
"KEREM AYRILACAK MI?"
Dursun Özbek, bu açıklamaları sonrası, "Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı?" sorusunun ardından şu açıklamaları yaptı;
"Söylediklerimden şunu anlayın; Galatasaray'da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç, transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz."
"Benim söylediklerimi tahrif etmeyin. Transfer sezonu bitene kadar, transfer sezonun sonunda kaptanlar belli oluyor. Transfer hareketli geçiyor. Bu süreç bitmeden falanca filanca kaptan yorumu yapmaya gerek yok."
İsviçre deplasmanında kaptanlık bandı Muslera sakatlandıktan sonra Icardi'ye, ondan da Berkan'a geçti. Bu sırada Kerem de oyundaydı. Sosyal medyada 'Kaptanlığı alındı' dedikodusu yayıldı; gerçek olduğu Kerem'in açıklamasıyla ortaya çıktı.
KAPTANLIĞI NEDEN ALINDI?
Kerem Aktürkoğlu özetle, "Bugüne kadar bana layık görülen kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya, bu unvanı hakkıyla taşımaya çalıştım. Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha için saha dışı inisiyatif alacağım" yazdı.
Sözcü'nün haberine göre; yıldız oyuncunun Konya maçı sonrası kullandığı "Bir gün biz de konuşuruz" ifadesi, yönetimi rahatsız etti.
"GALATASARAY KAPTANINA YAKIŞMAZ"
Bu sözlerin "Galatasaray kaptanına yakışmadığı" intibası oluştu. Bunun üzerine Kerem'in kaptanlığının alınması kararı verildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında Kerem ve kaptanlık için gelen soruya, "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." cevabını verdi.
Dursun Özbek, "Kerem gerçekten bir problem yaratıyor mu? Bilmediğimiz bir şey mi var?" sorusunu ise, "Sizin bilmediğiniz bir şey yok. Çok iyi çalışan, Galatasaray'da her şeyden haberdar olan bir basın grubu var. Açıklayacağım kısım, biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun bitmesini bekliyoruz. Elbette Muslera kaptanımız. Transfer sezonu bitmesiyle beraber bu sorunun cevabını açıklarız." diye yanıtladı.
"KEREM AYRILACAK MI?"
Dursun Özbek, bu açıklamaları sonrası, "Kerem Aktürkoğlu ayrılacak mı?" sorusunun ardından şu açıklamaları yaptı;
"Söylediklerimden şunu anlayın; Galatasaray'da kaptanlıklar transfer sezonu bitince olur. Transfer hareketliliği içinde olan kişilerle ilgili sonuç, transfer dönemi bitince ortaya çıkar. Transfer süreci devam ediyor. Neticede transfer sezonu bitince birinci, ikinci, üçüncü kaptanları belirleriz."
"Benim söylediklerimi tahrif etmeyin. Transfer sezonu bitene kadar, transfer sezonun sonunda kaptanlar belli oluyor. Transfer hareketli geçiyor. Bu süreç bitmeden falanca filanca kaptan yorumu yapmaya gerek yok."