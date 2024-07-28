Galatasaray'da Kazımcan Karataş ayrılıyor

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki sol bek oyuncu, geçen sezon MKE Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

1 Temmuz 2022 tarihinde Altay'dan 20.000.000 TL karşılığında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş, sarı-kırmızılı takımdan 2022-2023 sezonu için net 5.350.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 6.750.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 7.500.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 8.500.000 TL ve 2026-2027 sezonu için net 10.000.000 TL sezonluk ücret kazanıyordu.