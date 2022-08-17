Galatasaray'da iki ayrılık

Galatasaray altyapısından yetişen Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ı Sarıyer'e kiraladı.

Abone Ol
Galatasaray'da iki ayrılık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ağustos 2022 19:05
Galatasaray altyapısından yetişen genç oyuncuları Eren Aydın ve Işık Kaan Arslan'ı Sarıyer'e kiraladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ