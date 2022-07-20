Galatasaray'da Hamza Akman resitali!

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Çekya'nın Pardubice takımını ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede öne çıkan isimlerden biri sarı-kırmızılıların genç yeteneği Hamza Akman oldu.



HAMZA AKMAN'DAN ÇALIM RESİTALİ



Mücadelenin 81. dakikasında kendi ceza sahası önünde topla buluşan Hamza Akman, şık vücut hareketleriyle iki rakibini ekarte etti. Dikine hızla hücuma kalkan Hazma peşine 2 rakibini daha takarken santrayı geçtiği anda faulle durduruldu. Hamza'nın bu hareketleri büyük alkış aldı.



90. dakikada ise yine topla orta saha çizgisinde buluşan Hamza 5 kişinin arasında dikine dalarak ceza sahasına girmeye çalıştı. Fakat genç oyuncu yine faulle durduruldu.



Strum Graz ile oynanan ilk hazırlık maçında 70. dakikada oyunda giren Hamza yine büyük dikkat çekmişti. Okan Buruk da mücadelenin ardından yaptığı açıklamada Hamza'nın oyun stiline vurgu yaparak "Bugün orta sahada Hamza Akman oyuna girdikten sonra bizi ümitlendirdi. Bazen de içimizden oyuncular çıkartacağız. İyi bir transfer olarak görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



AKMAN: GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM



Galatasaray'ın genç oyuncusu Hamza Akman Avusturya kampında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunmuştu: "Benim ilk kampım. Okan hocam bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmayacağım. Ailecek mutluyuz. Babam (Ayhan Akman) ve Efe (Akman) de burada. Babamın burada olması beni daha çok mutlu ediyor. İlk hayalimiz Efe ile birlikte Galatasaray'da A Takım'da oynamak. Şampiyon olarak buraya geldim. Çok büyük emek verdik. Şampiyon kadrodan bayağı bir isim buraya geldi. Çok gururluyuz" dedi.





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