Galatasaray'da gözler Rezan Epözdemir'in açıklamasında

Galatasaray'da yaşanan bu olayların ardından gözler istifa kararı alan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in bugün düzenleyeceği basın toplantısında.



İstifa kararı alıp tüm ipleri attığı için toplantıyı kulüp binasında düzenlemeyen Epözdemir bugün saat 11.00'de Dedeman Otel'de basın mensuplarının karşısına çıkacak.



Toplantıda sert çıkışlara imza atması beklenen Rezan Epözdemir'in aynı zamanda 6 aylık görev süresinde Galatasaray yönetim kurulunda yaşadıklarını ve sakıncalı gördüğü durumları tek tek anlatacağı belirtiliyor.



Rezan Epözdemir, 6 haftadır TFF ve hakem hataları ile alakalı açıklama yapmak isterken başkan Elmas bu süreci kendisi yöneteceğini iletip izin vermemişti. Epözdemir'in toplantısı sonrasında Galatasaray'daki gerginliğin daha da değişik hal alabileceği de konuşuluyor.



