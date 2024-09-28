Galatasaray'da gözler Icardi ve Osimhen'de

Galatasaray'da Kasımpaşa karşısında Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin birlikte görev yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda gözler birlikte ilk kez görev yapması beklenen iki yıldızda olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da gözler Icardi ve Osimhen'de
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28 Eylül 2024 10:55
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye birlikte forma vermesi bekleniyor.

Icardi ve Osimhen, birlikte 11'de sahaya çıkarsa ilk kez birlikte 11'de mücadele edecekler.

Sarı-kırmızılılarda gözler bu ikilinin üzerinde olacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:






 
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