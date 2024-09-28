Galatasaray'da gözler Icardi ve Osimhen'de

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye birlikte forma vermesi bekleniyor.
Icardi ve Osimhen, birlikte 11'de sahaya çıkarsa ilk kez birlikte 11'de mücadele edecekler.
Sarı-kırmızılılarda gözler bu ikilinin üzerinde olacak.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i:
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un, bu maçta ileri uçta Victor Osimhen ve Mauro Icardi'ye birlikte forma vermesi bekleniyor.
Icardi ve Osimhen, birlikte 11'de sahaya çıkarsa ilk kez birlikte 11'de mücadele edecekler.
Sarı-kırmızılılarda gözler bu ikilinin üzerinde olacak.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: