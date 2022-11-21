Galatasaray'da futbolcular boş durmuyor

Galatasaray'da Okan Buruk, tatildeki futbolcuların hepsine özel bireysel çalışma programı yolladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da futbolcular boş durmuyor
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21 Kasım 2022 13:18
Sacha Boey
Sacha Boey
Galatasaray
Farklı Başakşehir galibiyetiyle ekstra 3 gün izni kapan Galatasaray, 25 Kasım'da Florya'da toplanacak.

Galatasaray'da tatildeki futbolcuların hepsine Okan Buruk tarafından özel bireysel çalışma programı gönderildi.

Sarı-kırmızılı takımda Sacha Boey ve Rashica programı uygulayan oyuncular arasında başta yer alıyor. 

 

 

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