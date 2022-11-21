Farklı Başakşehir galibiyetiyle ekstra 3 gün izni kapan Galatasaray, 25 Kasım'da Florya'da toplanacak.
Galatasaray'da tatildeki futbolcuların hepsine Okan Buruk tarafından özel bireysel çalışma programı gönderildi.
Sarı-kırmızılı takımda Sacha Boey ve Rashica programı uygulayan oyuncular arasında başta yer alıyor.
Galatasaray'da tatildeki futbolcuların hepsine Okan Buruk tarafından özel bireysel çalışma programı gönderildi.
Sarı-kırmızılı takımda Sacha Boey ve Rashica programı uygulayan oyuncular arasında başta yer alıyor.