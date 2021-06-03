Galatasaray'da Fransa'dan sağ bek atağı

Seçimli genel kurul nedeniyle transferde biraz yavaş kalan Galatasaray, bu açığını mümkün olduğunca kapatmak istiyor. Sarı-Kırmızılı kulübün transfer yapmak istediği mevkilerin başında gelen sağ bek pozisyonu için adres Fransa oldu.Bordeaux ile olan sözleşmesi sona eren Senegalli oyuncu Youssouf Sabaly'nin menajeri ile iletişime geçen Sarı-Kırmızılı kurmayların 3 yıllık teklif yaptığı öğrenildi. Bonservisi elinde olduğu için isteyeni çok olan Senegalli sağ bekin menajeri ile olan temaslar tüm hızıyla devam ediyor. Bordeaux formasıyla 272 maça çıkan Sabaly, bu maçlarda 3 gol attı, 22 de asist yaptı.28 yaşında ve 1.73 boyunda olan Sabaly, 23 kez Senegal Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. Sabaly, Bordeaux kulübüne 2017 yılında PSG takımından transfer olmuştu.