Galatasaray'da Dursun Özbek konuşacak!

Galatasaray, bu yıl Türkiye'deki 20. yılını kutlayan global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Sarı kırmızılı takımda başkan Dursun Özbek de konuşacak.

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Galatasaray'da Dursun Özbek konuşacak!
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16 Mart 2024 13:16
Galatasaray, bu yıl Türkiye'deki 20. yılını kutlayan global kurumsal iş uygulamaları şirketi IFS ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor.

Galatasaray Spor Kulübü'nün dijital dönüşümü için yapılan bu iş birliğinin imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk'ün katılımıyla 19 Mart Salı günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecektir.

Basın toplantısında Dursun Özbek'in gündeme dair de açıklama yapması bekleniyor.

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