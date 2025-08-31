Galatasaray'da duran top ustası Gabriel Sara

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezonki ilk asistini yaptı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20'nci dakikasında sağ kornerde topun başına geçen Sara, Davinson Sanchez'in kafa golünde asisti yapan isim oldu.
Galatasaray kariyerindeki 10'uncu asistine ulaşan 'Sambacı', geçtiğimiz sezondan bu yana duran toptan en fazla asist yapan oyuncu konumunda yer alıyor.
Gabriel Sara, daha önceki 9 asistinin 4'ünü serbest vuruştan, 3'ünü akan oyundan ve 2'sini kornerden yapmıştı.