Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan Divan Kurulu toplantısı çarşamba yapılacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.
Galatasaray Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre gündem şu şekilde:
"* Mart ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
* Galatasaray Sportif A.Ş'nin 1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporlarıyla ilgili bilgi sunumu,
* 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Kulüp Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'yla ilgili genel görüşme,
* Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.
Galatasaray Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre gündem şu şekilde:
"* Mart ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,
* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
* Galatasaray Sportif A.Ş'nin 1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporlarıyla ilgili bilgi sunumu,
* 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Kulüp Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'yla ilgili genel görüşme,
* Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi"