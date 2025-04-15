Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübünde Divan Kurulu toplantısı çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak
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15 Nisan 2025 14:24
Son güncelleme 15 Nisan 2025 14:32
Galatasaray Kulübünde nisan ayı olağan Divan Kurulu toplantısı çarşamba yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre toplantı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek ve saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporla ilgili sunum yapılacak.

Galatasaray Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre gündem şu şekilde:

"* Mart ayına ait toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

* Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

* Galatasaray Sportif A.Ş'nin 1 Haziran 2024 – 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin 9 aylık finansal raporlarıyla ilgili bilgi sunumu,

* 26 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak Kulüp Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'yla ilgili genel görüşme,

* Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi"

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