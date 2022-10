Galatasaray'da çare Yusuf ve Rashica

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk takımın enerji seviyesini yukarı çıkarmak için düğmeye bastı.



Buruk, Kayseri maçında Icardi-Mata-Mertens'in aynı anda sahada olduğu formülün tutmaması üzerine, Rashica ve Yusuf Demir kartlarını kullanma kararı aldı. Buruk her iki ismin gençliğine ve enerjisine güvendiği öğrenildi.



Bu iki oyuncudan mutlaka yararlanmayı düşünen Okan Buruk'un, antrenmanlarda bunun üzerinde durduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın bugünkü Kastamonuspor karşılaşmasında da iki oyuncunun performansı yine test edeceği bildirildi.



Her iki oyuncunun verilen şansı iyi kullanması durumunda bundan sonra as kadroya dahil edilecekleri belirtildi.Okan Buruk'un yine Alanyaspor maçıyla beraber Oliveira'yı ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.





