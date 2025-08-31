31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
0-08'
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
0-06'
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
0-09'
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
0-07'
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
1-046'
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-139'
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
0-174'
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
0-047'
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-262'
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
0-278'
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
0-050'

Galatasaray'da ayrılık: Elias Jelert!

Galatasaray, Elias Jelert'in satın alma opsiyonuyla Southampton'a kiralandığını açıkladı.

calendar 31 Ağustos 2025 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2025 21:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in geçici olarak Southampton'a transfer olduğunu duyurdu. Yapılan anlaşmada İngiliz kulübünün satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir."

JELERT'TEN İLK SÖZLER

"Çok mutluyum. Başından beri ilgiyi duyduğumda, "Tamam, kulübü Premier Lig'den tanıyorum, hedefin tekrar yükselmek olduğunu biliyorum ve bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorum" diye düşündüm. Tekrar yükselmenin çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum, bu yüzden benim için iyi bir plandı."

GALTASARAY KARİYERİ

2024 yazında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan genç savunmacı, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Süper Lig'de Konyaspor karşısında çıktı.

22 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 25 kez terletti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
10 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
13 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
