Galatasaray'da Alisson rafa kalktı!

Galatasaray, 14 yıllık Fernando Muslera birlikteliği sonrasında kaleyi emanet edecek isim için hazırlıklarını sürdürüyor.
Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri Liverpool'un kalesini koruyan Alisson Becker'di. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı yıldızın menajerinden aldığı 25 milyon euro'luk yıllık ücret talebinin ardından bu transferi rafa kaldırdı.
Yönetim, Alisson Becker'in yüksek yıllık ücret isteği sonrası bu isimden vazgeçerken 2 farklı yabancı kaleci için de temaslar sürüyor.
Öte yandan Eyüpspor file bekçisi Berke Özer de yerli alternatifler arasındaki yerini koruyor.
Galatasaray, Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleci transferi için önemli bir bütçe ayırmayı planlıyor.
Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri Liverpool'un kalesini koruyan Alisson Becker'di. Sarı-kırmızılı takım, Brezilyalı yıldızın menajerinden aldığı 25 milyon euro'luk yıllık ücret talebinin ardından bu transferi rafa kaldırdı.
Yönetim, Alisson Becker'in yüksek yıllık ücret isteği sonrası bu isimden vazgeçerken 2 farklı yabancı kaleci için de temaslar sürüyor.
Öte yandan Eyüpspor file bekçisi Berke Özer de yerli alternatifler arasındaki yerini koruyor.
Galatasaray, Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması durumunda kaleci transferi için önemli bir bütçe ayırmayı planlıyor.