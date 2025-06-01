Galatasaray'da A planı Osimhen, B planı Sane + Silva

Fırsat transferi olarak geldiği Türkiye'de performansıyla Süper Lig'i sallayan Victor Osimhen, Galatasaray'ın çifte kupalı şampiyonluğunda başrolü üstlendi.



Sezonu 37 golle tamamlayan ve kutlamalarda tribünlerin "Taraftar çıldırdı, Osimhen'i istiyor" tezahüratıyla kalması yönünde mesajlar ilettiği başarılı santrfor henüz kararını vermedi. Ancak Nijeryalı yıldızın Galatasaray'da devam etme ihtimali zor gözüküyor.

Sarı-kırmızılılar, yıllık maksimum 15 milyon Euro maaş verebileceklerini 26 yaşındaki oyuncuya söyledi. Galatasaray cephesi, İtalyan ekibi Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro serbest kalma maddesi için de 3 taksitle ödeme planı hazırladı.Suudi Arabistan pazarında Osimhen'e 40 milyon dolarlık ilgi söz konusu. Al-Hilal ve Neom kulüpleri, 75 milyon Euro'luk bonservis bedelini de peşin ödemeye hazır konumdalar. Tecrübeli golcüye göre planlamasını yapan Galatasaray cephesi, olumsuz yanıt alması durumunda ise B Planı'na geçecek ve Leroy Sane ile Bernardo Silva gibi dünyaca ünlü yıldızların transferini bitirmeye çalışacak. Sane ve Silva dışında İlkay Gündoğan ve Granit Xhaka da sarı- kırmızılı kulübün listesinde yer alıyor.İstanbul'dan bugün ayrılacak olan Victor Osimhen, aldığı teklifleri değerlendirmek için zaman istedi. Menajeri ile tüm şartları masaya yatırmayı düşündüğünü bildiren Nijeryalı golcüye Galatasaray yönetiminin bir hafta süre verdiği kaydedildi.