Galatasaray Çağdaş Faktoring, son 16 için sahaya çıkacak

FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 18 Aralık Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynadığı ilk maçı 95-72 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etti.
Galatasaray, Kızılyıldız'ı mağlup etmesi veya rakibine 23 sayı farkın altında yenilmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynadığı ilk maçı 95-72 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etti.
Galatasaray, Kızılyıldız'ı mağlup etmesi veya rakibine 23 sayı farkın altında yenilmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.