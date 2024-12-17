Galatasaray Çağdaş Faktoring, son 16 için sahaya çıkacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadın Basketbol Takımı, play-off turu rövanşında 18 Aralık Çarşamba günü Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, son 16 için sahaya çıkacak
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17 Aralık 2024 13:45
FIBA Kadınlar Eurocup play-off turu rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 18 Aralık Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda oynadığı ilk maçı 95-72 kazanarak tur için önemli bir avantaj elde etti.

Galatasaray, Kızılyıldız'ı mağlup etmesi veya rakibine 23 sayı farkın altında yenilmesi durumunda son 16 turuna yükselecek.

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