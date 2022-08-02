Galatasaray bu 'Sefer' hedefi 12'den vurdu!

Kasımpaşa ve Salernitana maçlarında birer gol atarken, son olarak Fiorentina karşılaşmasında da iki asist yaparak dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki İsviçreli forvet, lider yönüyle de farkını gösterdi.Benfica'dan 1 milyon euroya kiralanan ve satın alma opsiyonu 2.5 milyon euro olan Seferovic, sarı-kırmızılı takımdan bu sezon 2.3 milyon euro yıllık garanti ücret alacak.Haris Seferovic'in takıma yeni katılmasına rağmen ortaya koyduğu üst düzey performans, forvet transferinde bu kez çok doğru bir hamle yapıldığını gözler önüne serdi. Bu durum sarı-kırmızılı yönetim ve teknik heyetin yüzünü güldürdü.Galatasaray son üç yılda Radamel Falcao, Mbaye Diagne ve Mustafa Muhammed'i büyük umutlarla kadrosuna katarken hayal kırıklığına uğramıştı. Beklentilere yanıt veremeyen bu oyuncularla bir bir yollarını ayırmak zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Haris Seferovic'te hedefi 12'den vurdu.İsviçreli yıldız ekonomik açıdan transfer koşullarıyla da iyi seçim olduğunu gösterdi. Galatasaray, Avrupa çapında tanınan bir oyuncu olan yıldız golcünün bonservisini sezon sonunda sadece 2.5 milyon euro ödeyerek Benfica'dan satın alabilecek.