Galatasaray, Boey'un anlaşma şartlarını açıkladı!

Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, Boey'un anlaşma şartlarını açıkladı!
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28 Ocak 2024 11:32
Son güncelleme 28 Ocak 2024 12:02
Galatasaray, Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandığını duyurdu.

Galatasaray ayrıca Bayern Münih'le iki hazırlık maçı yapılacağını ve bu maçların gelirlerinin yüzde ellisinin de kulübün alacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini şirketimize ödeyecektir."

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