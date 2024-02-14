Galatasaray, Aurier'e kavuştu!

Galatasaray, İngiltere Premier ekibi Nottingham Forest'tan yeni transferi Serge Aurier'e kavuştu.
Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nda mutlu sona ulaşan Aurier, İstanbul'a geldi.
31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Serge Aurier'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Saparta Prag maçının kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
OKAN BURUK AÇIKLADI
Öte yandan Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısında Serge Aurier ile ilgili konuşan Okan Buruk "Transfer dönemi zor geçiyor. Bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Serge Aurier kalmıştı, o da geldi." ifadelerini kullandı.
Fildişi Sahili ile Afrika Kupası'nda mutlu sona ulaşan Aurier, İstanbul'a geldi.
31 yaşındaki futbolcu, Sparta Prag maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Serge Aurier'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Saparta Prag maçının kadrosunda yer alması ve karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
OKAN BURUK AÇIKLADI
Öte yandan Sparta Prag maçı öncesi basın toplantısında Serge Aurier ile ilgili konuşan Okan Buruk "Transfer dönemi zor geçiyor. Bu transfer dönemini güzel bir şekilde kapattık. Serge Aurier kalmıştı, o da geldi." ifadelerini kullandı.