Galatasaray, Asensio için keseyi açacak

Mikautadze transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Asensio için her türlü fedakarlığı yapacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Asensio için keseyi açacak
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22 Ocak 2025 08:28
Uzun süre Mikautadze için uğraşan ancak Lyon ve oyuncunun yüksek talepleri nedeniyle orta yol bulamayan sarı kırmızılılar, rotasını PSG'nin yıldızına çevirdi.

Galatasaray yönetimi, 29 yaşına basan oyuncu için Fransız ekibiyle temasa geçti. Mikautadze için ayrılan bütçeyi burada kullanmaya hazırlanan yönetim, fedakarlıktan kaçınmayacak.

MENAJERİ BARÇA VE ATLETICO'YA ÖNERDİ

Sağ kanat, forvet ve forvet arkasında oynayabilen Asensio'nun başka talipleri var. İspanyol basınına göre oyuncunun menajeri, Barcelona ve Atletico Madrid'e futbolcusunu önerdi.

AYRILIK BEKLENİYOR

Bu sezon takımında fazla forma şansı bulamayan Asensio'nun ara dönemde ayrılması bekleniyor.

REAL MADRID'DE PARLADI

İspanya Milli Takım formasını 38 kez terleten Asensio, Real Madrid'de 286 maçta 61 gol 32 asist, PSG'de ise 46 maçta 7 gol atıp 11 asist yaptı. 

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