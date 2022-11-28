Galatasaray, Antalya programını açıkladı

Dünya Kupası için verilen arada Antalya'da kamp yapacak Galatasaray, buradaki hazırlık maçı programını açıkladı.Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık'ta Adana Demirspor, 16 Aralık'ta ise Toulouse ile karşı karşıya gelecek."Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray Futbol Takımı, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.Kampta gerçekleştirilecek maç programı aşağıdaki gibidir:10 Aralık saat 20.00 - Adana Demirspor - Mardan Stadı16 Aralık saat 17.00 - Toulouse - Mardan Stadı"