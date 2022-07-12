'Galatasaray, Amine Harit ile ilgileniyor'

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.



Foot Mercato'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılıların, bonservisi Schalke 04'te bulunan Amine Harit ile ilgilendiği aktarıldı.



Faslı orta saha oyuncusunu sarı-kırmızılıların dışında; geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya ve Porto'nun da ilgilendiği ifade edildi.



Marsilya'nın başkanı Pablo Longori'nın, Harit'i yeniden kadroda görmek istediği vurgulanırken, Portekiz ekibi Porto'nun da, teknik direktörü Sergio Conceicao'nun Rennes döneminden yakından tanıdığı 25 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğu kaydedildi.



Geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Amine Harit, Fransız ekibinde sahaya çıktığı 34 maçta 5 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.



Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcunun, bonservisinin bulunduğu Schalke 04 ile sözleşmesi ise 2024'te sona eriyor.





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