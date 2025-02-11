Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'de karar günü!

Türkiye Futbol Federasyonu, güncel konular ve ülke futbol gündemini değerlendirmek için çarşamba günü 11.00'de Riva'da bir toplantı yapacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası TFF'de karar günü!
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11 Şubat 2025 20:36
Son güncelleme 11 Şubat 2025 20:38
Türkiye Futbol Federasyonu ve kurullarında yoğun bir hafta yaşanıyor. Bugün maç planlama ekibi 25, 26 ve 27'nci haftanın programları üzerinde çalışırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçın tarihi de belli olmuştu.

TFF'de toplantılar hafta boyunca devam edecek. Çarşamba günü güncel konular ve ülke futbolunun gündemini değerlendirmek için yönetim kurulu üyeleri, Riva'da bir araya gelecek.

PFDK TOPLANTISI PERŞEMBE GÜNÜ

Öte yandan 23'üncü haftada oynanan ama tamamlanamayan Galatasaray - Adana Demirspor maçıyla ilgili karar ise perşembe günü
açıklanacak.

PFDK toplantısı Perşembe günü yapıldıktan sonra Galatasaray 3-0 hükmen galip sayılacak ve 3 puan eklenecek. Ayrıca talimatlar gereği Adana Demirspor'un 3 puanı silinecek.


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