25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Galatasaray'a Rabiot için dev rakipler!

Galatasaray, Marsilya'nın satış listesine koyduğu Adrien Rabiot'u gündeminde tutmaya devam ediyor. Fransız futbolcu ile Aston Villa, West Ham United, Inter ve Milan gibi kulüpler de ilgileniyor.

calendar 25 Ağustos 2025 12:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Rabiot için dev rakipler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Marsilya'nın önce kadro dışı bıraktığı ve ardından satış listesine koyduğu Adrien Rabiot, yaşanan gelişmelerin ardından transferin gözdesi oldu.

İLGİLENEN TAKIMLAR

L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, Aston Villa, West Ham United ve Inter, Rabiot ile ilgileniyor.


İtalyan basınında yer alan habere göre ise Milan da Fransız futbolcu ile ilgileniyor ancak İtalyan ekibinin bu transfer için bütçe oluşturması gerekiyor.

İSTENEN BONSERVİS

Marsilya, 30 yaşındaki futbolcusu için 15-20 milyon euro bonservis talep ediyor.

DURUMU BELİRSİZ

Marsilya'da Adrien Rabiot ile kavga eden Jonathan Rowe, Bologna'ya transfer oldu ve takımdan ayrıldı. Rabiot da satış listesine konulmasına rağmen transfer döneminin bitimine az bir süre kalması nedeniyle durumu belirsiz.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterien Adrien Rabiot'un, Marsilya ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.