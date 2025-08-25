Galatasaray'a Rabiot için dev rakipler!

Marsilya'nın önce kadro dışı bıraktığı ve ardından satış listesine koyduğu Adrien Rabiot, yaşanan gelişmelerin ardından transferin gözdesi oldu.
İLGİLENEN TAKIMLAR
L'Equipe'te yer alan habere göre, Galatasaray, Aston Villa, West Ham United ve Inter, Rabiot ile ilgileniyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre ise Milan da Fransız futbolcu ile ilgileniyor ancak İtalyan ekibinin bu transfer için bütçe oluşturması gerekiyor.
İSTENEN BONSERVİS
Marsilya, 30 yaşındaki futbolcusu için 15-20 milyon euro bonservis talep ediyor.
DURUMU BELİRSİZ
Marsilya'da Adrien Rabiot ile kavga eden Jonathan Rowe, Bologna'ya transfer oldu ve takımdan ayrıldı. Rabiot da satış listesine konulmasına rağmen transfer döneminin bitimine az bir süre kalması nedeniyle durumu belirsiz.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterien Adrien Rabiot'un, Marsilya ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
