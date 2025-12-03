Galatasaray'a kötü haber Samsunspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanırken sarı-kırmızılılarda sakatlık sıkıntıları yeniden gündeme geldi.

JAKOBS'TAN KÖTÜ HABER

Kadro derinliğini tekrar sağlayabilmek için sakat ve cezalı oyuncuların dönüşünü bekleyen Galatasaray'a ilk olumsuz haber Ismail Jakobs'tan geldi.

Ağrıları devam eden Senegalli sol bekin, cuma günü oynanacak maçta da forma giyemeyeceği öğrenildi.

SOL BEKTE YİNE KAZIMCAN

Cezası süren Eren Elmalı'nın da Samsunspor karşılaşmasında sahada olamayacak olması nedeniyle, sol bek pozisyonunda yine Kazımcan Karataş görev yapacak.

Genç oyuncunun bir kez daha ilk 11'de sahaya çıkması kesinleşti.