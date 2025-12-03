03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Galatasaray'a kötü haber Samsunspor maçında yok

Galatasaray'da ağrıları süren Ismail Jakobs'un Samsunspor karşısında da forma giyemeyeceği bildirildi.

calendar 03 Aralık 2025 09:31 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor'u konuk etmeye hazırlanırken sarı-kırmızılılarda sakatlık sıkıntıları yeniden gündeme geldi.
 
JAKOBS'TAN KÖTÜ HABER
 
Kadro derinliğini tekrar sağlayabilmek için sakat ve cezalı oyuncuların dönüşünü bekleyen Galatasaray'a ilk olumsuz haber Ismail Jakobs'tan geldi.
 
Ağrıları devam eden Senegalli sol bekin, cuma günü oynanacak maçta da forma giyemeyeceği öğrenildi.
 
SOL BEKTE YİNE KAZIMCAN
 
Cezası süren Eren Elmalı'nın da Samsunspor karşılaşmasında sahada olamayacak olması nedeniyle, sol bek pozisyonunda yine Kazımcan Karataş görev yapacak.
 
Genç oyuncunun bir kez daha ilk 11'de sahaya çıkması kesinleşti. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
