Galatasaray, 5 maddede kendine geldi

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Fenerbahçe ile farkın 4'e inmesi sonrası, takım içinde karamsar söylemler başlamıştı. Ancak Antalya kampı, yeniden yükselişin temelini attı.
KRITIK HAMLELER İLE DÖNÜŞ BAŞLADI
- Takım ruhu güçlendirildi: Alanyaspor maçı öncesinde Antalya'da üç günlük kamp yapıldı ve yeni transferlerin uyum süreci hızlandırıldı.
- Ödemeler düzeltildi: Kemerburgaz Tesisleri'ne geçişle birlikte Florya'daki saha zemin sorunu geride kaldı, antrenman kalitesi arttı. Ayrıca, primler ve maaş ödemelerindeki aksaklıklar giderildi.
- Kadro toparlandı: Sakat oyuncular bir bir sahalara dönerken, Yunus Akgün ve Alvaro Morata'nın ilk 11'e monte edilmesi Okan Buruk'un elini güçlendirdi.
- Muslera eski günlerine döndü: Kritik kurtarışlarıyla şampiyonluk moduna geçen Uruguaylı eldiven, takıma büyük katkı sağladı.
- Bireysel performanslar yükseldi: Barış Alper, Torreira ve Davinson form grafiğini yukarı taşıdı.
Tüm bu gelişmelerin ardından sadece saha içine odaklanan Okan Buruk, kritik maçlardaki hamleleriyle farkın 9'a çıkmasını sağlayarak şampiyonluk yolunda takımı yeniden zirveye taşıdı.
Fenerbahçe ile farkın 4'e inmesi sonrası, takım içinde karamsar söylemler başlamıştı. Ancak Antalya kampı, yeniden yükselişin temelini attı.
KRITIK HAMLELER İLE DÖNÜŞ BAŞLADI
- Takım ruhu güçlendirildi: Alanyaspor maçı öncesinde Antalya'da üç günlük kamp yapıldı ve yeni transferlerin uyum süreci hızlandırıldı.
- Ödemeler düzeltildi: Kemerburgaz Tesisleri'ne geçişle birlikte Florya'daki saha zemin sorunu geride kaldı, antrenman kalitesi arttı. Ayrıca, primler ve maaş ödemelerindeki aksaklıklar giderildi.
- Kadro toparlandı: Sakat oyuncular bir bir sahalara dönerken, Yunus Akgün ve Alvaro Morata'nın ilk 11'e monte edilmesi Okan Buruk'un elini güçlendirdi.
- Muslera eski günlerine döndü: Kritik kurtarışlarıyla şampiyonluk moduna geçen Uruguaylı eldiven, takıma büyük katkı sağladı.
- Bireysel performanslar yükseldi: Barış Alper, Torreira ve Davinson form grafiğini yukarı taşıdı.
Tüm bu gelişmelerin ardından sadece saha içine odaklanan Okan Buruk, kritik maçlardaki hamleleriyle farkın 9'a çıkmasını sağlayarak şampiyonluk yolunda takımı yeniden zirveye taşıdı.