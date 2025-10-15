16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Galatasaray 17, Fenerbahçe 6 tane attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftası gollü maçlarla geride kaldı.

Galatasaray 17, Fenerbahçe 6 tane attı!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan maçlarla geride kaldı.

Galatasaray, ALG Spor'u ağırladığı maçı 17-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe, 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 6-0'la geçti.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladığı derbide 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

İşte haftanın toplu sonuçları

Galatasaray 17-0 ALG Spor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
1207 Antalyaspor 0-6 Fenerbahçe
Amed Sportif 2-0 Hakkarigücü
Yüksekova Belediyespor 5-0 Giresun Sanayispor
Çekmeköy 2-6 Ünye Gücü
Fatih Vatanspor 0-3 Fomget Gençlik

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi Puan Durumu



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
