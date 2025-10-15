Galatasaray 17, Fenerbahçe 6 tane attı!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan maçlarla geride kaldı.
Galatasaray, ALG Spor'u ağırladığı maçı 17-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe, 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 6-0'la geçti.
Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladığı derbide 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.
İşte haftanın toplu sonuçları
Galatasaray 17-0 ALG Spor
Trabzonspor 2-1 Beşiktaş
1207 Antalyaspor 0-6 Fenerbahçe
Amed Sportif 2-0 Hakkarigücü
Yüksekova Belediyespor 5-0 Giresun Sanayispor
Çekmeköy 2-6 Ünye Gücü
Fatih Vatanspor 0-3 Fomget Gençlik
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi Puan Durumu
