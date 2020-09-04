Galatasaray, 12 Eylül'e kadar 2 transfer açıklayacak

Galatasaray orta saha transferine kilitlendi. Taraftarlar yapılmayan transferler yüzünden bir hayli stresli. Bu stresi dağıtmak isteyen Galatasaray Yönetimi transferde vites yükseltti. Sarı- Kırmızılılar, 12 Eylül'deki Gaziantep maçına kadar 2 transferi açıklamayı hedefliyor.



JOSEF İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Listede olan oyuncular ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı Josef de Souza ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarlıklar son aşamada.



ALEIX GARCIA İKNA EDİLECEK



Bir başka aday ise Bournemouth forması giyen Jefferson Lerma. 25 yaşındaki oyuncu için de G.Saray bir hayli istekli. Boşta olan İspanyol yıldız Aleix Garcia da ikna edilmeye çalışılıyor.



ARTIK GERİ SAYIMA GEÇİLDİ



Aslan'ın Fulham'ın İsveçli merkez orta saha Stefan Johansen ile flörtü sürüyor. Galatasaray, görüştüğü 4 oyuncudan 2'sini Süper Lig'deki ilk maçı öncesi bitirmeyi planlıyor.



