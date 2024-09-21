Gabriel Sara: ''Bunun devamı da gelecek''

Gabriel Sara, Fenerbahçe galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Gabriel Sara: ''Bunun devamı da gelecek''
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21 Eylül 2024 22:37
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, dev maçı 3-1 kazandı.

59. dakikada takımının 3. golünü atan Gabriel Sara, önemli açıklamalarda bulundu:

"Fenerbahçe'ye karşı kendi oyunumuzu oynadık. İlk yarıda özellikle tam anlamıyla kendimizi gösterdik. Bunun devamı da gelecek. Adapte olmak çok önemli, ben her zaman oynamak istiyorum. Takıma yardımcı olabildiğimi gördükçe, adapte olduğumu hissediyorum."

 

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