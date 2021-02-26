G.Saray'da McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Angel McCoughtry'nin sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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G.Saray'da McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi!
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26 Şubat 2021 17:25
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Angel McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir." denildi.



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